"Нафтогаз" планирует потратить на аудиторов 6,9 млн грн

"Основными задачами, которые должны быть реализованы, является подготовка и выпуск писем-заверений для целей выпуска еврооблигаций, а также просмотр и подготовка отчета о другой информации Проспекта эмиссии для выпуска еврооблигаций на основе консолидированной финансовой отчетности. Подготовка соответствующих документов является стандартным условием для выпуска и размещения еврооблигаций. Ожидаемая стоимость закупки - 6,9 миллионов грн", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" добавили, срок оказания услуг - до 31 мая 2019 года. Конечный срок подачи тендерных предложений - до 15:00 22 апреля 2019 года.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" в апреле предложил бытовым потребителям газ по цене, на 2% ниже регулируемой, установленной Кабмином - по 8,38 грн за кубометр.



