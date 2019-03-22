"Нафтогаз" планирует потратить на аудиторов 6,9 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В рамках подготовки к выпуску еврооблигаций НАК "Нафтогаз Украины" объявляет открытые торги на закупку аудиторских услуг на которые планирует потратить 6,9 миллиона гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаз Украины".
"Основными задачами, которые должны быть реализованы, является подготовка и выпуск писем-заверений для целей выпуска еврооблигаций, а также просмотр и подготовка отчета о другой информации Проспекта эмиссии для выпуска еврооблигаций на основе консолидированной финансовой отчетности. Подготовка соответствующих документов является стандартным условием для выпуска и размещения еврооблигаций. Ожидаемая стоимость закупки - 6,9 миллионов грн", - говорится в сообщении.
В "Нафтогазе" добавили, срок оказания услуг - до 31 мая 2019 года. Конечный срок подачи тендерных предложений - до 15:00 22 апреля 2019 года.
Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" в апреле предложил бытовым потребителям газ по цене, на 2% ниже регулируемой, установленной Кабмином - по 8,38 грн за кубометр.