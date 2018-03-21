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"Нафтогаз" підвищив квітневі ціни на газ для промспоживачів

"Нафтогаз" підвищив квітневі ціни на газ для промспоживачів

Київ • УНН

 • 11028 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. “Нафтогаз” збільшив квітневі ціни на газ для промислових споживачів на 7,4-9,8%, передає УНН з посиланням на повідомлення компанії.

“Нафтогаз України” опублікував цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 квітня 2018 року, для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання. Запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані у залежності від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків з “Нафтогазом”. У порівнянні з цінами на березень 2018 року, у квітні ціни збільшено на 7,4-9,8%“, — зазначили у компанії.

Нагадаємо, за тиждень виробники тепла в Україні зменшили борг перед НАК “Нафтогаз України” на 1,645 млрд грн або 5,1%. Заборгованість отримувачів газу від “Нафтогазу” на пільгових умовах становила 71,5 млрд грн, зменшившись на 3,7% за тиждень.

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