"Нафтогаз" повысил апрельские цены на газ для промпотребителей

“Нафтогаз Украины” опубликовал ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 апреля 2018 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с “Нафтогазом”. По сравнению с ценами на март 2018 года, в апреле цены увеличены на 7,4-9,8%“, - отметили в компании.

Напомним, за неделю производители тепла в Украине уменьшили долг перед НАК “Нафтогаз Украины” на 1,645 млрд грн или 5,1%. Задолженность получателей газа от “Нафтогаза” на льготных условиях составляла 71,5 млрд грн, уменьшившись на 3,7% за неделю.