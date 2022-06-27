Нафта дорожчає напередодні обговорення G7 щодо російського експорту
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у понеділок зранку під час торгів зросли в ціні до 113,27 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані торгів.
За даними Bloomberg станом на 8:10, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,13%.
При цьому ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI була на рівні 107,61 долара за барель, втративши 0,01%.
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Ціни на нафту продовжили зростання у понеділок, на тлі того, як інвестори насторожено поставилися до будь-яких кроків проти російського експорту нафти та газу, які могли б стати результатом зустрічі лідерів країн "Групи семи" (G7) у Німеччині, пише Reuters.
Перспектива ще більшої нестачі пропозиції нависла над ринком, оскільки західні уряди шукали способи позбавити росію можливості фінансувати її війну в Україні, хоча очікувалося, що лідери G7 також обговорять відродження ядерної угоди з Іраном, що може призвести до збільшення експорту іранської нафти.
Джерела повідомили, що країни-виробники ОПЕК+, до якої входить росія, швидше за все, вирішать дотримуватися плану щодо прискореного збільшення видобутку нафти у серпні, на зустрічі у четвер.
Але наразі побоювання з приводу пропозиції переважують побоювання, що зростають, з приводу можливості глобальної рецесії після низки невтішних економічних даних з США.
Очікується, що лідери G7, які розпочали свою зустріч у неділю, обговорять варіанти подолання зростання цін на енергоносії та заміни імпорту російської нафти та газу, а також подальші санкції, які не посилюють інфляцію.
Ці заходи включають можливе обмеження ціни на експорт російської нафти, щоб зменшити доходи москви, одночасно обмежуючи шкоду іншим економікам.