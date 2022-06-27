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Нефть дорожает накануне обсуждения G7 по российскому экспорту

Нефть дорожает накануне обсуждения G7 по российскому экспорту

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 июня. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent со снабжением в августе в понедельник утром во время торгов выросли в цене до 113,27 доллара за баррель, передает со ссылкой на данные торгов.

По данным Bloomberg по состоянию на 8:10, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,13%.

При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI была на уровне 107,61 доллара за баррель, потеряв 0,01%.

Детали

Цены на нефть продолжили рост в понедельник, на фоне того, как инвесторы настороженно отнеслись к любым шагам против российского экспорта нефти и газа, которые могли бы стать результатом встречи лидеров стран "Группы семи" (G7) в Германии, пишет Reuters.

Перспектива еще большей нехватки предложения нависла над рынком, поскольку западные правительства искали способы лишить россию возможности финансировать ее войну в Украине, хотя ожидалось, что лидеры G7 также обсудят возрождение ядерного соглашения с Ираном, что может привести к увеличению экспорта иранской нефти.

Источники сообщили, что страны-производители ОПЕК+, в которую входит россия, скорее всего, решат придерживаться плана по ускоренному увеличению добычи нефти в августе, на встрече в четверг.

Но сейчас опасения по поводу предложения перевешивают растущие опасения по поводу возможности глобальной рецессии после ряда неутешительных экономических данных из США.

Ожидается, что начавшие свою встречу в воскресенье лидеры G7 обсудят варианты преодоления роста цен на энергоносители и замены импорта российской нефти и газа, а также дальнейшие санкции, не усиливающие инфляцию.

Эти меры включают возможное ограничение цены на экспорт российской нефти, чтобы снизить доходы москвы, одновременно ограничивая ущерб другим экономикам.

Украинские Национальные Новости

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