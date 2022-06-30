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Нафта дорожчає на тлі побоювань щодо постачання

Нафта дорожчає на тлі побоювань щодо постачання

Київ • УНН

 • 77998 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні у четвер зранку під час торгів зросли в ціні до 113,08 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Reuters.

За даними видання станом на 5:50, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,6%.

При цьому ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 110,27 долара за барель, додавши 0,5%.

Деталі

Ціни на нафту зросли в четвер після падіння на ранніх азіатських торгах, оскільки побоювання з приводу нестачі постачань у світі переважили зростання запасів бензину та дистилятів у США, пише Reuters.

Побоювання з приводу уповільнення економічного зростання, як і раніше, обмежували зростання цін.

«Агресивне підвищення процентних ставок центральними банками останнім часом та уповільнення глобального економічного зростання чинили тиск на сировинні ринки. Ставки на подальше вивільнення нафтових резервів США та збільшення видобутку нафти ОПЕК також призупинили висхідний імпульс нафтового ринку», - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тен.

Українські Національні Новини

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