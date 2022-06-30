Нефть дорожает на фоне опасений относительно поставок
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре в четверг утром во время торгов выросли в цене до 113,08 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Reuters.
По данным издания по состоянию на 5:50, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,6%.
При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 110,27 доллара за баррель, прибавив 0,5%.
Детали
Цены на нефть выросли в четверг после падения на ранних азиатских торгах, поскольку опасения по поводу нехватки поставок в мире превысили рост запасов бензина и дистиллятов в США, пишет Reuters.
Опасения по поводу замедления экономического роста по-прежнему ограничивали рост цен.
«Агрессивное повышение процентных ставок центральными банками в последнее время и замедление глобального экономического роста оказывали давление на сырьевые рынки. Ставки на дальнейшее высвобождение нефтяных резервов США и увеличение добычи нефти ОПЕК также приостановили восходящий импульс нефтяного рынка», – сказала аналитик CMC Markets Тина Тен.