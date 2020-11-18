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Нафта Brent впала в ціні нижче 44 дол. за барель

Нафта Brent впала в ціні нижче 44 дол. за барель

Київ • УНН

 • 12962 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у середу зранку під час торгів впали в ціні до 43,71 долара за барель, після зростання напередодні, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:10, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,09%.

При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 41,30 долара за барель, втративши 0,31%.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії.

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