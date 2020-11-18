Нефть Brent упала в цене ниже 44 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в среду утром в ходе торгов упали в цене до 43,71 доллара за баррель, после роста накануне, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:10, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,09%.
При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 41,30 доллара за баррель, потеряв 0,31%.
Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.
12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.