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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 51433 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Нафта Brent торгується вище 55 дол. за барель

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні у вівторок зранку зросла в ціні до 55,83 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

Нафта Brent торгується вище 55 дол. за барель

За даними видання станом на 8:14, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,20%.

При цьому ціна березневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 53,09 долара за барель, додавши 0,15%.

Як повідомляв УНН, 6 лютого ціна нафти Brent сягнула 57 дол. за барель.

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