Нафта Brent торгується вище 55 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні у вівторок зранку зросла в ціні до 55,83 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:14, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,20%.
При цьому ціна березневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 53,09 долара за барель, додавши 0,15%.
Як повідомляв УНН, 6 лютого ціна нафти Brent сягнула 57 дол. за барель.