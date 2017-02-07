Нефть Brent торгуется выше 55 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле во вторник утром выросли в цене до 55,83 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания, по состоянию на 8:14, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,20%.
При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 53,09 доллара за баррель, прибавив 0,15%.
Как сообщал УНН, 6 февраля цена нефти Brent достигла 57 долл. за баррель.