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Нафта Brent торгується нижче 30 дол. за барель

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у вівторок зранку під час торгів зросли в ціні до 29,78 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

Нафта Brent торгується нижче 30 дол. за барель

За даними видання станом на 8:05, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,51%.

При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 24,38 долара за барель, додавши 0,99%.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовились скоротити видобуток нафти в умовах пандемії. Кінцеве зменшення видобутку становитиме 9,7 мільйона барелів на добу, угода набула чинності з травня.

В ОПЕК прогнозують ціни на нафту на рівні 40 доларів за барель у другій половині року.

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