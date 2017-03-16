Надзвичайні заходи в енергетиці сьогодні будуть продовжені - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Сьогодні буде прийнято рішення про продовження надзвичайних заходів в енергетиці України. Про це на засіданні уряду у четвер заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"Ми уже декілька місяців утримуємо ситуацію в важких економічних умовах. Постійно засідає відповідний енергетичний штаб і сьогодні після обіду теж буде засідання такого штабу, який проводить Володимир Васильович Кістіон. І ми будемо знаходити необхідні реїішення для того, щоб утримати ситуацію, а негативні наслідки мінімізувати. Сьогодні ми приймемо рішення про продовження надзвичайних заходів в енергетиці нашої країни", - сказав Прем'єр.
Нагадаємо, з 17 лютого в Україні введено надзвичайні заходи в енергетиці.