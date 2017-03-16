Чрезвычайные меры в энергетике сегодня будут продолжены - В.Гройсман

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 14922 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 63078 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 111106 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 126476 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 135315 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127832 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119553 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106738 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107679 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103964 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Актуальное
Чрезвычайные меры в энергетике сегодня будут продолжены - В.Гройсман

Чрезвычайные меры в энергетике сегодня будут продолжены - В.Гройсман

Киев  •  УНН

 • 10769 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Сегодня будет принято решение о продлении чрезвычайных мер в энергетике Украины. Об этом на заседании правительства в четверг заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Мы уже несколько месяцев удерживаем ситуацию в тяжелых экономических условиях. Постоянно заседает соответствующий энергетический штаб и сегодня после обеда тоже будет заседание такого штаба, которое проводит Владимир Васильевич Кистион. И мы будем находить необходимые решения для того, чтобы удержать ситуацию, а негативные последствия минимизировать . Сегодня мы примем решение о продлении чрезвычайных мер в энергетике нашей страны ", - сказал премьер.

Напомним, с 17 февраля в Украине введено чрезвычайные меры в энергетике .

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