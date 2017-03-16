Чрезвычайные меры в энергетике сегодня будут продолжены - В.Гройсман

"Мы уже несколько месяцев удерживаем ситуацию в тяжелых экономических условиях. Постоянно заседает соответствующий энергетический штаб и сегодня после обеда тоже будет заседание такого штаба, которое проводит Владимир Васильевич Кистион. И мы будем находить необходимые решения для того, чтобы удержать ситуацию, а негативные последствия минимизировать . Сегодня мы примем решение о продлении чрезвычайных мер в энергетике нашей страны ", - сказал премьер.

Напомним, с 17 февраля в Украине введено чрезвычайные меры в энергетике .