Чрезвычайные меры в энергетике сегодня будут продолжены - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Сегодня будет принято решение о продлении чрезвычайных мер в энергетике Украины. Об этом на заседании правительства в четверг заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Мы уже несколько месяцев удерживаем ситуацию в тяжелых экономических условиях. Постоянно заседает соответствующий энергетический штаб и сегодня после обеда тоже будет заседание такого штаба, которое проводит Владимир Васильевич Кистион. И мы будем находить необходимые решения для того, чтобы удержать ситуацию, а негативные последствия минимизировать . Сегодня мы примем решение о продлении чрезвычайных мер в энергетике нашей страны ", - сказал премьер.
Напомним, с 17 февраля в Украине введено чрезвычайные меры в энергетике .