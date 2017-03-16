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Надзвичайні заходи дозволяють змінити режими функціонування енергетичної системи - В.Гройсман

Надзвичайні заходи дозволяють змінити режими функціонування енергетичної системи - В.Гройсман

Київ • УНН

 • 14050 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Надзвичайні заходи дозволяють нам змінити режими регулювання і функціонування енергетичної системи. Про це на сьогоднішньому засіданні Уряду заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

"Що зараз відбувається? Запас міцності у нас спливає, от у чому проблема. Надзвичайні заходи дозволяють нам змінити режим регулювання і функціонування енергетичної системи, але вона на зношення не може працювати. Те, що будуть проблеми, сумніву немає, але ми все робимо, щоб мінімізувати і віддалити будь-якінегативні наслідки. Тому ситуація дійсно непроста",- сказав В.Гройсман.

Крім того він відзначив, що уряду вдалося не допустити віялових відключень в Україні, що є свідченням ідеальної підготовки до зими.

Нагадаємо, Кабмін продовжив надзвичайні заходи в енергетиці на місяць.

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