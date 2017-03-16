Чрезвычайные меры позволяют изменить режимы функционирования энергетической системы - В.Гройсман

"Что сейчас происходит? Запас прочности у нас проходит, вот в чем проблема. Чрезвычайные меры позволяют нам изменить режим регулирования и функционирования энергетической системы, но она на износ не может работать. То, что будут проблемы, сомнения нет, но мы все делаем, чтобы минимизировать и отдалить любые отрицательные последствия. Поэтому ситуация действительно непростая", - сказал В.Гройсман.

Кроме того, он отметил, что правительству удалось не допустить веерных отключений в Украине, что является свидетельством идеальной подготовки к зиме.

Напомним, Кабмин продлил чрезвычайные меры в энергетике на месяц.