Надзвичайна пожежонебезпека очікується у низці областей Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Найвищий рівень пожежної небезпеки очікується у деяких областях України у середу, 9 жовтня. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"9 жовтня в Донецькій, Запорізькій, більшості районів Одеської, Тернопільської, Черкаської, Кіровоградської та Луганської областей утримається надзвичайна пожежна небезпека", - повідомили синоптики.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, в Україні оголосили попередження про заморозки.