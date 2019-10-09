Надзвичайна пожежонебезпека очікується у низці областей Україні

"9 жовтня в Донецькій, Запорізькій, більшості районів Одеської, Тернопільської, Черкаської, Кіровоградської та Луганської областей утримається надзвичайна пожежна небезпека", - повідомили синоптики.

Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Нагадаємо, в Україні оголосили попередження про заморозки.