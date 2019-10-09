Чрезвычайная пожароопасность ожидается в ряде областей Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Самый высокий уровень пожарной опасности ожидается в некоторых областях Украины в среду, 9 октября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"9 октября в Донецкой, Запорожской, большинстве районов Одесской, Тернопольской, Черкасской, Кировоградской и Луганской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - сообщили синоптики.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, в Украине объявили предупреждение о заморозках.