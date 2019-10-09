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Чрезвычайная пожароопасность ожидается в ряде областей Украины

Киев • УНН

 • 10392 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Самый высокий уровень пожарной опасности ожидается в некоторых областях Украины в среду, 9 октября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Чрезвычайная пожароопасность ожидается в ряде областей Украины

"9 октября в Донецкой, Запорожской, большинстве районов Одесской, Тернопольской, Черкасской, Кировоградской и Луганской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - сообщили синоптики.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, в Украине объявили предупреждение о заморозках.

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