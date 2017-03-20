Надходження ЄСВ з початку року збільшилося на 37% - А.Рева

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КИЇВ. 20 березня. УНН. З початку 2017 року, за два з половиною місяці, надходження єдиного соціального внеску збільшилося на 37% відповідно до аналогічного періоду 2016 року. Про це сьогодні сказав міністр соціальної політики України Андрій Рева під час засідання Ради регіонального розвитку за участю Президента України Петра Порошенка, передає кореспондент УНН.

"За 2,5 місяці цього року надходження єдиного соціального внеску зросло, порівняно з аналогічним періодом 2016 року, на 37%", - сказав він.

При цьому, за словами міністра, податок на доходи фізичних осіб зріс на 38% або на 7,7 млрд грн.

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