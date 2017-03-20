Надходження ЄСВ з початку року збільшилося на 37% - А.Рева

"За 2,5 місяці цього року надходження єдиного соціального внеску зросло, порівняно з аналогічним періодом 2016 року, на 37%", - сказав він.

При цьому, за словами міністра, податок на доходи фізичних осіб зріс на 38% або на 7,7 млрд грн.