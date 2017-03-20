Поступление ЕСВ с начала года увеличилось на 37% - А.Рева
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. С начала 2017 года, за два с половиной месяца, поступление единого социального взноса увеличилось на 37% относительно аналогичного периода 2016 года. Об этом сказал министр социальной политики Украины Андрей Рева во время заседания Совета регионального развития с участием Президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент УНН.
"За 2,5 месяца этого года поступление единого социального взноса возросло по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, на 37%", - сказал он.
При этом, по словам министра, налог на доходы физических лиц вырос на 38% или на 7,7 млрд грн.