Надходження прямих іноземних інвестицій в Україну у січні-вересні збільшилися на 2,2 млрд дол.

За інформацією відомства, найвагоміші обсяги надходжень прямих інвестицій були спрямовані до підприємств промисловості – 464,4 млн дол., установ та організацій, що здійснюють фінансову та страхову діяльність, – 248,8 млн дол.

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У січні–вересні українські підприємства здійснили вкладення 10,2 млн дол. прямих інвестицій (акціонерного капіталу) до 12 країн світу.

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Найбільші обсяги прямих інвестицій з України були спрямовані до Швейцарії, Латвії, Угорщини та Чехії.