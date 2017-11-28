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Надходження прямих іноземних інвестицій в Україну у січні-вересні збільшилися на 2,2 млрд дол.

Надходження прямих іноземних інвестицій в Україну у січні-вересні збільшилися на 2,2 млрд дол.

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Надходження прямих іноземних інвестицій (у вигляді акціонерного капіталу) у січні-вересні 2017 року зросли на 2,216 млрд дол. – до 39,719 млрд дол. відповідно до січня 2017 року без урахування тимчасово окупованої території Криму та частини зони проведення АТО, передає УНН з посиланням на дані Державної служби статистики України.

За інформацією відомства, найвагоміші обсяги надходжень прямих інвестицій були спрямовані до підприємств промисловості – 464,4 млн дол., установ та організацій, що здійснюють фінансову та страхову діяльність, – 248,8 млн дол.

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У січні–вересні українські підприємства здійснили вкладення 10,2 млн дол. прямих інвестицій (акціонерного капіталу) до 12 країн світу.

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Найбільші обсяги прямих інвестицій з України були спрямовані до Швейцарії, Латвії, Угорщини та Чехії.

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