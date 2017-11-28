Поступления прямых иностранных инвестиций в Украину в январе-сентябре увеличились на 2,2 млрд долл.

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 68557 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 53563 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 62020 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 70780 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 114850 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114326 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 141754 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107334 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108757 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Актуальное
Поступления прямых иностранных инвестиций в Украину в январе-сентябре увеличились на 2,2 млрд долл.

Поступления прямых иностранных инвестиций в Украину в январе-сентябре увеличились на 2,2 млрд долл.

Киев  •  УНН

 • 13717 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Поступления прямых иностранных инвестиций (в виде акционерного капитала) в январе-сентябре 2017 года выросли на 2,216 млрд долл. - до 39,719 млрд долл. в соответствии с январем 2017 года без учета временно оккупированной территории Крыма и части зоны проведения АТО, передает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По информации ведомства, весомые объемы поступлений прямых инвестиций были направлены к предприятиям промышленности - 464,4 млн долл., учреждениям и организациям, осуществляющих финансовую и страховую деятельность, - 248,8 млн долл.

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В январе-сентябре украинские предприятия осуществили вложения 10,2 млн долл. прямых инвестиций (акционерного капитала) до 12 стран мира.

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Наибольшие объемы прямых инвестиций из Украины были направлены в Швейцарию, Латвию, Венгрию и Чехию.

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