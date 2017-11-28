Поступления прямых иностранных инвестиций в Украину в январе-сентябре увеличились на 2,2 млрд долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Поступления прямых иностранных инвестиций (в виде акционерного капитала) в январе-сентябре 2017 года выросли на 2,216 млрд долл. - до 39,719 млрд долл. в соответствии с январем 2017 года без учета временно оккупированной территории Крыма и части зоны проведения АТО, передает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
По информации ведомства, весомые объемы поступлений прямых инвестиций были направлены к предприятиям промышленности - 464,4 млн долл., учреждениям и организациям, осуществляющих финансовую и страховую деятельность, - 248,8 млн долл.
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В январе-сентябре украинские предприятия осуществили вложения 10,2 млн долл. прямых инвестиций (акционерного капитала) до 12 стран мира.
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Наибольшие объемы прямых инвестиций из Украины были направлены в Швейцарию, Латвию, Венгрию и Чехию.