Поступления прямых иностранных инвестиций в Украину в январе-сентябре увеличились на 2,2 млрд долл.

По информации ведомства, весомые объемы поступлений прямых инвестиций были направлены к предприятиям промышленности - 464,4 млн долл., учреждениям и организациям, осуществляющих финансовую и страховую деятельность, - 248,8 млн долл.

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В январе-сентябре украинские предприятия осуществили вложения 10,2 млн долл. прямых инвестиций (акционерного капитала) до 12 стран мира.

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Наибольшие объемы прямых инвестиций из Украины были направлены в Швейцарию, Латвию, Венгрию и Чехию.