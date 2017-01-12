Надходження до місцевих бюджетів у 2017 році можуть збільшитись на 20% - Р.Насіров
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У 2017 році надходження до місцевих бюджетів збільшаться на 20%. Про це повідомив голова Державної фіскальної служби Роман Насіров під час наради з Президентом України Петром Порошенком, передає кореспондент УНН.
"...ми плануємо, що це буде щонайменше 20% збільшення (надходжень – ред.) до місцевих бюджетів… а на прикладі Одеської області, - це може бути, я... сподіваюсь,... 3 млрд грн, а то й більше",- сказав Р.Насіров
Він нагадав, що збільшення надходжень має відбутися за рахунок земельного податку та орендної плати, єдиного податку, а також податку з реалізації підакцизних товарів.
Нагадаємо, голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров повідомив, що у грудні 2016 року платниками задекларовано рекордну суму ПДВ до сплати — 16,5 млрд гривень. Таким чином, зафіксовано найбільший показник за всю історію адміністрування цього податку.