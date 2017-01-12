Поступления в местные бюджеты в 2017 году могут увеличиться на 20% - Р.Насиров
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В 2017 году поступления в местные бюджеты увеличатся на 20%. Об этом сообщил председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров во время совещания с Президентом Украины Петром Порошенко, передает корреспондент УНН.
"...Мы планируем, что это будет не менее 20% увеличения (поступлений - ред.) в местные бюджеты... а на примере Одесской области, - это может быть, я... надеюсь... 3 млрд грн, а то и больше", - сказал Р.Насиров
Он напомнил, что увеличение поступлений должно произойти за счет земельного налога и арендной платы, единого налога, а также налога с реализации подакцизных товаров.
Напомним, председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров сообщил, что в декабря 2016 года плательщиками задекларирована рекордная сумма НДС к уплате - 16,5 млрд гривен. Таким образом, зафиксирован наибольший показатель за всю историю администрирования этого налога.