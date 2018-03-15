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Надія Савченко повернулася до України

Надія Савченко повернулася до України

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Народний депутат України Надія Савченко повернулася в Україну рейсом із Мюнхена. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал “112 Україна”.

“Був дуже хороший політ, зустріла по дорозі дуже багато хороших людей — наших українців, які змушені їхати заробляти гроші за кордон”, — заявила Савченко в коментарі кореспонденту.

На питання чи була вона в Росії і звідки прилетіла, нардеп порадила подивитися розклад рейсу, яким вона прибула в Україну. З’ясувалося, що Савченко прилетіла в Україну рейсом з Мюнхена. Від подальших коментарів вона відмовилася.

Як повідомляв УНН, народний депутат Надія Савченко у четвер 15 березня прийде до управління Служби безпеки України.

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