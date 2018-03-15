Надежда Савченко вернулась в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Народный депутат Украины Надежда Савченко вернулась в Украину рейсом из Мюнхена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал “112 Украина”.
“Был очень хороший полет, встретила по дороге очень много хороших людей — наших украинцев, которые вынуждены ехать зарабатывать деньги за границу”, — заявила Савченко в комментарии корреспонденту.
На вопрос была ли она в России и откуда прилетела, нардеп посоветовала посмотреть расписание рейса, которым она прибыла в Украину. Выяснилось, что Савченко прилетела в Украину рейсом из Мюнхена. От дальнейших комментариев она отказалась.
Как сообщал УНН, народный депутат Надежда Савченко в Четверг 15 марта придет к управлению Службы безопасности Украины.