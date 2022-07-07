Надаль знявся з Wimbledon-2022: відома причина
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Титулований іспанець Рафаель Надаль через травму вирішив завершити свій виступ на Вімблдонському турнірі. Про це повідомляє пресслужба турніру, передає УНН.
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Надаль завершив виступи на турнірі через надрив м’язів живота. З цією травмою іспанець у середу обіграв Тейлора Фрітца у чвертьфіналі. Тому Нік Кірьос без бою отримає путівку до фіналу турніру. Австралієць вперше у кар’єрі зіграє у фіналі турніру Великого шолома.
В іншому півфіналі турніру зустрінуться Новак Джокович та Кемерон Норрі.
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