Надаль знявся з Wimbledon-2022: відома причина

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Надаль завершив виступи на турнірі через надрив м’язів живота. З цією травмою іспанець у середу обіграв Тейлора Фрітца у чвертьфіналі. Тому Нік Кірьос без бою отримає путівку до фіналу турніру. Австралієць вперше у кар’єрі зіграє у фіналі турніру Великого шолома.

В іншому півфіналі турніру зустрінуться Новак Джокович та Кемерон Норрі.

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Журналіст Sky Sport Italia Джанлука Ді Марціо заявив, що головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі розірвав контракт з донецьким клубом.