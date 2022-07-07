Надаль снялся с Wimbledon-2022: известна причина
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Титулованный испанец Рафаэль Надаль из-за травмы решил завершить свое выступление на Уимблдонском турнире. Об этом сообщает пресс-служба турнира, передает УНН.
Детали
Надаль завершил выступления на турнире из-за надрыва мышц живота. С этой травмой испанец в среду обыграл Тейлора Фритца в четвертьфинале. Поэтому Ник Киресс без боя получит путевку в финал турнира. Австралиец впервые в карьере сыграет в финале турнира Большого шлема.
В другом полуфинале турнира встретятся Новак Джокович и Кэмерон Норри.
Напомним
Журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио заявил, что главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби расторг контракт с донецким клубом.