Надаль снялся с Wimbledon-2022: известна причина

Детали

Надаль завершил выступления на турнире из-за надрыва мышц живота. С этой травмой испанец в среду обыграл Тейлора Фритца в четвертьфинале. Поэтому Ник Киресс без боя получит путевку в финал турнира. Австралиец впервые в карьере сыграет в финале турнира Большого шлема.

В другом полуфинале турнира встретятся Новак Джокович и Кэмерон Норри.

Напомним

Журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио заявил, что главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби расторг контракт с донецким клубом.