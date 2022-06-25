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Над Житомирською областю збито 10 ворожих ракет

Над Житомирською областю збито 10 ворожих ракет

Київ • УНН

 • 122234 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Ворог завдав масштабний ракетний обстріл по Житомирській області. Українським захисникам вдалося збити десяток ворожих ракет. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення голови обласної військової адміністрації Віталя Бунечко.

Цитата

«Сьогодні вранці під час масованого ракетного обстрілу Житомирщини російськими літаками з боку Білорусі нашими захисниками було збито близько 10 ракет, які цілили по об'єктам інфраструктури області.

Вчергове не втомлюся повторювати ці слова: чуємо сирену – йдемо в укриття!», - написав Бунечко.

Додамо

Рано вранці 25 червня ворог завдав масового ракетного обстрілу по території України. Зокрема, дві ракети збиті над територією Хмельницької області, від ворожих ударів постраждали Миколаївська, Харківська, Донецька області.

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