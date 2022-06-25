Над Житомирской областью сбито 10 вражеских ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Враг нанес масштабный ракетный обстрел по Житомирской области. Украинским защитникам удалось сбить десяток вражеских ракет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщения председателя областной военной администрации Виталия Бунечко.
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«Сегодня утром во время массированного ракетного обстрела Житомирщины российскими самолетами со стороны Беларуси нашими защитниками было сбито около 10 ракет, целившихся по объектам инфраструктуры области.
В очередной раз не устану повторять эти слова: слышим сирену – идем в укрытие!», – написал Бунечко.
Добавим
Рано утром 25 июня враг нанес массовые ракетные обстрелы по территории Украины. В частности две ракеты сбиты над территорией Хмельницкой области, от вражеских ударов пострадали Николаевская, Харьковская, Донецкая области.