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Над заміською резиденцією Макрона помітили два невпізнаних безпілотники

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Два безпілотника були помічені в небі над маєтком Лантерн — заміською резиденцією президента Франції Еммануеля Макрона у Версалі. Як повідомила газета Le Parisien, сам Макрон знаходився в цей час у резиденції, пише УНН.

Над заміською резиденцією Макрона помітили два невпізнаних безпілотники

Деталі

За даними видання, інцидент стався близько 22:00 за місцевим часом (23:00 за київським часом). Безпілотники зникли в напрямку сусіднього міста Шене. “Не дивлячись на обшуки, ні обладнання, ні власник не були знайдені. Розслідування доручено поліцейської дільниці Версаля”, — сказано в повідомленні.

Як зазначає газета, резиденція президента Франції є державним об’єктом, який надохороняється та над яким заборонені польоти безпілотників. Дане порушення передбачає покарання у вигляді штрафу до 75 тисяч євро. Або рік тюремного ув’язнення.

Раніше

Це не перший випадок прольоту безпілотників над резиденцією президента Франції. У 2020 році 22-річний студент-медик був затриманий поліцією за запуск дрона близько маєтку. Як з’ясувалося, молодий чоловік діяв без злого умислу і хотів зняти з повітря розташований поблизу канал Версальського палацу. Переконавшись в його сумлінності, звинувачення тоді розпорядилося припинити кримінальну справу.

Наприкінці вересня телеканал Europe 1 повідомив, що Макрон подав скаргу на папараці Тібо Даліфарда через вторгнення в його приватне життя. За даними каналу, протягом двох тижнів Даліфард проводив перед Єлисейським палацом виставку фотографій французьких президентів відпочинку. У їхньому числі був Макрон, відображений на гідроциклі з купальними приладдям. У підсумку, за заявою президента, паризька прокуратура порушила справу про вторгнення в приватне життя.

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