Над загородной резиденцией Макрона заметили два неопознанных беспилотники

Детали

По данным издания, инцидент произошел около 22:00 по местному времени (23:00 по киевскому времени). Беспилотники скрылись в направлении соседнего города Шене. “Несмотря на обыски, ни оборудование, ни владелец не были найдены. Расследование поручено полицейскому участку Версаля”, — сказано в сообщении.

Как отмечает газета, резиденция президента Франции является сверхохраняемым государственным объектом, над которым запрещены полеты беспилотников. Данное нарушение предусматривает наказание в виде штрафа до 75 тысяч евро или год тюремного заключения.

Ранее

Это не первый случай пролета беспилотников над резиденцией президента Франции. В 2020 году 22-летний студент-медик был задержан полицией за запуск дрона около особняка. Как выяснилось, молодой человек действовал без злого умысла и хотел снять с воздуха расположенный поблизости канал Версальского дворца. Убедившись в его добросовестности, обвинение тогда распорядилось прекратить уголовное дело.

В конце сентября телеканал Europe 1 сообщил, что Макрон подал жалобу на папарацци Тибо Далифарда из-за вторжения в его частную жизнь. По данным канала, в течение двух недель Далифард проводил перед Елисейским дворцом выставку фотографий французских президентов на отдыхе. В их числе был Макрон, запечатленный на гидроцикле с купальными принадлежностями. В итоге, по заявлению президента, парижская прокуратура возбудила дело о вторжении в частную жизнь.