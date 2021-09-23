Над одеським пляжем з'явиться висотка

Деталі

Будуть забудовані дві ділянки - колишня рятувальна станція і аеросолярій. За даними ЗМІ, на місці рятувальної станції площею 363 квадратних метри з'явиться готель, а замість аеросолярію - ресторан.

Обидва об'єкти пішли в приватні руки в 2010 році (тоді мерією керував Едуард Гурвіц). У 2018 вони були придбані фірмою "Одесаінвестбуд". У 2019 році Одеська міська рада передала фірмі в оренду ділянки землі під об'єктами.

"Одесаінвестбуд", до речі, закінчує зводити по сусідству - на території колишнього санаторію "Магнолія" - комплекс з чотирьох висоток ЖК Kandinsky Odessa Residence. Даним об'єктом, як відомо, зайнялися правоохоронні органи, так як житлові приміщення будуються під виглядом курортно-оздоровчого комплексу. За різними даними, за компанією "Одесаінвестбуд" стоїть Андрій Вавриш.