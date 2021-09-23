Над одесским пляжем появится высотка
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Территорию над одесским пляжем “Дельфин” общей площадью 0,4 га ожидает застройка. Разрешение на строительство две недели назад выдала компании “Одесаинвестбуд” Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины, передает УНН.
Детали
Будут застроены два участка — бывшая спасательная станция и аэросолярий. По данным СМИ, на месте спасательной станции площадью 363 квадратных метра появится отель, а вместо аэросолярия — ресторан.
Оба объекта ушли в частные руки в 2010 году (тогда мэрией руководил Эдуард Гурвиц). В 2018 они были приобретены фирмой “Одесаинвестбуд”. В 2019 году Одесский городской совет передал фирме в аренду участки земли под объектами.
“Одесаинвестбуд”, кстати, заканчивает возводить по соседству — на территории бывшего санатория “Магнолия” — комплекс из четырех высоток ЖК Kandinsky Odessa Residence. Данным объектом, как известно, занялись правоохранительные органы, так как жилые помещения строятся под видом курортно-оздоровительного комплекса. По разным данным, за компанией “Одесаинвестбуд” стоит Андрей Ваврыш.