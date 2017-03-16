Над мінімізацією наслідків блокади працюють два урядові штаби – В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Над стабілізацією ситуації, яка склалася в енергетичній та економічній сферах унаслідок блокади окупованих частин Донбасу, в українському уряді працюють два штаби. Про це на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні працюють два штаби. Я казав тільки про енергетичний, а ще працює економічний. Його очолює перший віце-прем’єр Степан Кубів. Ми постійно аналізуємо і моніторимо ситуацію щодо впливу блокади на економіку країни, на торгівельний баланс, на національний курс, щодо планів, які треба реалізувати для того, щоб мінімізувати будь-які економічні наслідки (блокади — ред.)”, — сказав глава уряду.
Нагадаємо, В.Гройсман також заявив, що надзвичайні заходи в енергетиці дозволяють змінити режими регулювання і функціонування енергетичної системи для мінімізації негативних наслідків блокування окупованих територій.