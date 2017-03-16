Над минимизацией последствий блокады работают два правительственных штаба - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. По стабилизации ситуации, которая сложилась в энергетической и экономической сферах вследствие блокады оккупированных частей Донбасса, в украинском правительстве работают два штаба. Об этом на сегодняшнем заседании Кабинета министров сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Сегодня работают два штаба. Я говорил только об энергетическом, а еще работает экономический. Его возглавляет первый вице-премьер Степан Кубив. Мы постоянно анализируем и мониторим ситуацию влияния блокады на экономику страны, на торговый баланс, на национальный курс, по планам, которые надо реализовать для того, чтобы минимизировать любые экономические последствия (блокады - ред.) ", - Сказал глава правительства.
Напомним, В.Гройсман также заявил, что чрезвычайные меры в энергетике позволяют изменить режимы регулирования и функционирования энергетической системы для минимизации негативных последствий блокировки оккупированных территорий.