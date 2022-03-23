Над Миколаївщиною збили ще одну крилату ракету рашистів – Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Над Миколаївщиною збили ще одну крилату ракету російських окупантів. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, передає УНН.
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"Ще одна. Вдячні ЗСУ", – написав Кім та виклав відео зі збитою ракетою.
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22 березня 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ повідомила, що під час бойового чергування, підрозділ ППО, в небі над селом у Миколаївській області, зафіксував і влучним пострілом з ПЗРК "Ігла" знищив російську крилату ракету, яка летіла в напрямок міста Кропивницького.
Додамо
Вночі російські окупанти обстріляли мирне населення Миколаєва. Як повідомляє голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, внаслідок обстрілу загинуло двоє мирних громадян