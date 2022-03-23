Над Николаевщиной сбили еще одну крылатую ракету рашистов - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Над Николаевщиной сбили еще одну крылатую ракету российских оккупантов. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
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"Еще одна. Благодарны ВСУ", - написал Ким и выложил видео со сбитой ракетой.
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22 марта 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ сообщила, что во время боевого дежурства, подразделение ПВО, в небе над деревней в Николаевской области, зафиксировал и метким выстрелом из ПЗРК "Игла" уничтожил российскую крылатую ракету, которая летела в направлении города Кропивницкого.
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Ночью российские оккупанты обстреляли мирное население Николаева. Как сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, в результате обстрела погибли двое мирных граждан.