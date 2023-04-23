Над Маріуполем активізувалась ворожа авіація
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що над окупованим містом активізувалась ворожа авіація, зокрема, гвинтокрили, пише УНН.
У своєму Телеграм-каналі Андрющенко розмістив відео з ворожим гелікоптером.
«Знову фіксуємо посилення роботи ворожої авіації, зокрема гвинтокрилів. Переважно понад морем через Новоазовський район та далі в напрям Волноваха/ Вугледар», - йдеться у підписі до відео.
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