Над Мариуполем активизировалась вражеская авиация
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что над оккупированным городом активизировалась вражеская авиация, в частности, вертолеты, пишет УНН.
В своем Телеграм-канале Андрющенко разместил видео с вражеским вертолетом.
«Снова фиксируем усиление работы вражеской авиации, в частности вертолетов. Преимущественно над морем через Новоазовский район и далее в направлении Волноваха/Угледар», - говорится в подписи к видео.
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