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Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 100844 просмотра

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13 марта, 17:25 • 55404 просмотра

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13 марта, 13:47 • 115935 просмотра

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13 марта, 13:40 • 114950 просмотра

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Над Мариуполем активизировалась вражеская авиация

Над Мариуполем активизировалась вражеская авиация

Киев • УНН

 • 718920 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что над оккупированным городом активизировалась вражеская авиация, в частности, вертолеты, пишет УНН.

В своем Телеграм-канале Андрющенко разместил видео с вражеским вертолетом.

«Снова фиксируем усиление работы вражеской авиации, в частности вертолетов. Преимущественно над морем через Новоазовский район и далее в направлении Волноваха/Угледар», - говорится в подписи к видео.

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