Над Львівщиною вночі знищили 5 "шахедів", ще один - над іншою областю на заході
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Над Львівською область у ніч на 19 травня знищили 5 ворожих ударних дронів типу Shahed, ще один ліквідували над іншою областю на заході України. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, пише УНН.
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"У проміжку між 03:00 та 05:00 захисники з ПвК «Захід» знищили над Львівщиною 5 бойових дронів «шахедів». Ще один ліквідували над іншою областю на заході України. Постраждалих та руйнувань у нашій області нема", - написав Козицький.
Доповнення
Українські захисники у ніч на 19 травня знищили 16 з 22 запущених ворожих ударних дронів типу Shahed та три з шести крилатих ракет "Калібр".