Над Львовской областью ночью уничтожили 5 "шахедов", еще один - над другой областью на западе

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"В промежутке между 03:00 и 05:00 защитники из ВК «Запад» уничтожили над Львовской областью 5 боевых дронов «шахедов». Еще один ликвидировали над другой областью на западе Украины. Пострадавших и разрушений в нашей области нет", - написал Козицкий.

Дополнение

Украинские защитники в ночь на 19 мая уничтожили 16 из 22 запущенных вражеских ударных дронов типа Shahed и три из шести крылатых ракет "Калибр".