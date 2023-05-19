Над Львовской областью ночью уничтожили 5 "шахедов", еще один - над другой областью на западе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Над Львовской областью в ночь на 19 мая уничтожили 5 вражеских ударных дронов типа Shahed, еще один ликвидировали над другой областью на западе Украины. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.
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"В промежутке между 03:00 и 05:00 защитники из ВК «Запад» уничтожили над Львовской областью 5 боевых дронов «шахедов». Еще один ликвидировали над другой областью на западе Украины. Пострадавших и разрушений в нашей области нет", - написал Козицкий.
Дополнение
Украинские защитники в ночь на 19 мая уничтожили 16 из 22 запущенных вражеских ударных дронов типа Shahed и три из шести крылатых ракет "Калибр".