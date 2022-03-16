Над Києвщиною за останню добу збили більше 10 повітряних цілей РФ

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"Щойно в небі над Київщиною було знищено СУ-25 та підбито су-35 противника. Загалом за добу мінус більше 10 повітряних цілей РФ" - повідомив Валерій Залужний.

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