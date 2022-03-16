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19:03 • 53388 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 107523 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 106488 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 101627 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 76821 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 83733 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Над Киевской областью за последние сутки сбили более 10 воздушных целей РФ

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины в своем Facebook сообщил об уничтожении над небом Киевщины более 10 воздушных целей РФ. Об этом информирует УНН.

Цитата

"Только что в небе над Киевщиной был уничтожен СУ-25 и подбит су-35 противника. Всего за сутки минус более 10 воздушных целей РФ" - сообщил Валерий Залужный.

Напомним

Оккупанты снова обстреляли Киев: снаряды попали в несколько частных домов.

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