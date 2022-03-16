Над Киевской областью за последние сутки сбили более 10 воздушных целей РФ

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"Только что в небе над Киевщиной был уничтожен СУ-25 и подбит су-35 противника. Всего за сутки минус более 10 воздушных целей РФ" - сообщил Валерий Залужный.

Напомним

Оккупанты снова обстреляли Киев: снаряды попали в несколько частных домов.