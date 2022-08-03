Над Харківщиною збили російську ракету

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«Сьогодні, близько дев'ятої ранку, в одному з районів Харківської області, місцеві жителі почули вибухи, та повідомили про це в поліцію. На місці пригоди поліцейськими було знайдено уламки, схожі на фрагменти ракети комплексу С-300. Відпрацювало наша ППО! На жаль, уламки впали в поле та трохи пошкодили соняшники», - ідеться в повідомленні.

Доповнення

Чотири ракети нещодавно збили сили ППО на Запоріжжі та Дніпропетровщині, повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Також Командування Повітряних Сил Збройних Сил України оприлюднило фотографії уламки ракет, які збили поблизу Вінниці.