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Над Харківщиною збили російську ракету

Над Харківщиною збили російську ракету

Київ • УНН

 • 200985 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Сьогодні вранці сили протиповітряної оборони (ППО) збили над Харківською областю російську ракету. Її уламки впали на полі. Про це розповів начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов на сторінці в Facebook, пише УНН.

Цитата

«Сьогодні, близько дев'ятої ранку, в одному з районів Харківської області, місцеві жителі почули вибухи, та повідомили про це в поліцію. На місці пригоди поліцейськими було знайдено уламки, схожі на фрагменти ракети комплексу С-300. Відпрацювало наша ППО! На жаль, уламки впали в поле та трохи пошкодили соняшники», - ідеться в повідомленні.

Доповнення 

Чотири ракети нещодавно збили сили ППО на Запоріжжі та Дніпропетровщині, повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ. 

Також Командування Повітряних Сил Збройних Сил України оприлюднило фотографії уламки ракет, які збили поблизу Вінниці. 

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