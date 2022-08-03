Над Харьковской областью сбили российскую ракету
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Сегодня утром силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Харьковской областью российскую ракету. Ее обломки рухнули на поле. Об этом рассказал начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов на странице Facebook, пишет УНН.
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«Сегодня, около девяти утра, в одном из районов Харьковской области, местные жители услышали взрывы, и сообщили об этом в полицию. На месте происшествия полицейскими были обнаружены обломки, похожие на фрагменты ракеты комплекса С-300. Отработало наше ПВО! К сожалению, обломки упали в поле и немного повредили подсолнухи», - говорится в сообщении.
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Четыре ракеты недавно сбили силы ПВО на Запорожье и в Днепропетровской области, сообщает Командование воздушных сил ВСУ.
Также Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины обнародовало фотографии обломки ракет, которые сбили вблизи Винницы.