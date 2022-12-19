Над Дніпропетровщиною збили два дрони, ворог вів обстріли з важкої артилерії та "Градів" - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Окупаційні війська рф вночі атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе, важкою артилерією та «Градами». Внаслідок ворожої атаки постраждали щонайменще чотири громади, є руйнування. Про це написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Телеграм, інформує УНН.
Цитата
«Наші захисники з повітряного командування «Схід» знищили над областю два безпілотники. То були «Шахеди». На Нікопольщину окупанти випустили понад 60 снарядів з «Градів» та важкої артилерії», – заявив він.
Деталі
Резніченко зазначив, що окупанти обстріляли міста та села у трьох громадах - Червоногригорівській, Мирівській та Марганецькій. Минулося без постраждалих. Усюди багато руйнувань.
Окрім того, у Червоногригорівській громаді понівечені 11 приватних будинків, 6 господарських споруд, автівки, газогін та лінія електропередачі. Через атаку знеструмлена насосна станція водоканалу. У кількох селах немає води, аварійні бригади уже працюють.
У Марганці російські снаряди побили понад 20 приватних будинків та господарських споруд, дитячо-юнацьку спортивну школу, ліцей, школу мистецтв та адмінбудівлю. Пошкодили і кілька електромереж. У приватному обійсті зайнялася пожежа. Вогонь рятувальники уже загасили.
Доповнення
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що окупаційна армія 18 грудня 5 разів обстріляла Нікопольський район. Під ворожим вогнем опинилися Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська громади.