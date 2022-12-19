Над Днепропетровской областью сбили два дрона, враг вел обстрелы из тяжелой артиллерии и "Градов" - ОВА

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Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Оккупационные войска рф ночью атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и «Градами». В результате вражеской атаки пострадали по меньшей мере четыре громады, есть разрушения. Об этом написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Телеграм, информирует УНН.

Цитата

«Наши защитники из воздушного командования «Восток» уничтожили над областью два беспилотника. Это были «Шахеды». На Никопольский район оккупанты выпустили более 60 снарядов из «Градов» и тяжелой артиллерии», – заявил он.

Детали

Резниченко отметил, что оккупанты обстреляли города и села в трех громадах - Красногригорьевской, Мировской и Марганецкой. Обошлось без пострадавших. Повсюду много разрушений.

Кроме того, в Красногригорьевской громаде изувечены 11 частных домов, 6 хозяйственных сооружений, автомобили, газопровод и линия электропередачи. Из-за атаки обесточена насосная станция водоканала. В нескольких селах нет воды, аварийные бригады уже работают.

В Марганце российские снаряды избили более 20 частных домов и хозяйственных построек, детско-юношескую спортивную школу, лицей, школу искусств и админздание. Повредили и несколько электросетей. В частном подворье загорелся пожар. Огонь спасатели уже потушили.

Дополнение

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что оккупационная армия 18 декабря 5 раз обстреляла Никопольский район. Под вражеским огнем оказались три громады. 

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