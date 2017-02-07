Над декількома штатами США пролетів метеор
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Небесне тіло пролетіло над озером Мічиган, освітивши небо над кількома штатами на Середньому Заході, передає УНН з посиланням на Chicago Tribunе.
Метеорит зафіксували над озером Мічиган. Повідомляється, що його також зафіксували на відео поліцейські в штаті Індіана.
За словами очевидців, його падіння супроводжувалося гучним звуком. Деякі жителі відчули поштовхи землі у своїх будинках, що було спричинено зіткненням небесного тіла з землею.
Наразі невідомо, де саме впав об'єкт. Є припущення, що він розпався у повітрі.