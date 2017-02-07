Над несколькими штатами США пролетел метеор
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Небесное тело пролетело над озером Мичиган, осветив небо над несколькими штатами на Среднем Западе, передает УНН со ссылкой на Chicago Tribun.
Метеорит зафиксировали над озером Мичиган. Сообщается, что его также зафиксировали на видео полицейские в штате Индиана.
По словам очевидцев, его падение сопровождалось громким звуком. Некоторые жители почувствовали толчки в своих домах, что было вызвано столкновением небесного тела с землей.
Пока неизвестно, где именно упал объект. Есть предположение, что он распался в воздухе.