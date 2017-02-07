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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Над несколькими штатами США пролетел метеор

Киев • УНН

 • 9780 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Небесное тело пролетело над озером Мичиган, осветив небо над несколькими штатами на Среднем Западе, передает УНН со ссылкой на Chicago Tribun.

Над несколькими штатами США пролетел метеор

Метеорит зафиксировали над озером Мичиган. Сообщается, что его также зафиксировали на видео полицейские в штате Индиана.

По словам очевидцев, его падение сопровождалось громким звуком. Некоторые жители почувствовали толчки в своих домах, что было вызвано столкновением небесного тела с землей.

Пока неизвестно, где именно упал объект. Есть предположение, что он распался в воздухе.

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