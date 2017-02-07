Над несколькими штатами США пролетел метеор

Метеорит зафиксировали над озером Мичиган. Сообщается, что его также зафиксировали на видео полицейские в штате Индиана.

По словам очевидцев, его падение сопровождалось громким звуком. Некоторые жители почувствовали толчки в своих домах, что было вызвано столкновением небесного тела с землей.

Пока неизвестно, где именно упал объект. Есть предположение, что он распался в воздухе.